Події

20:13 11.02.2023

У Броварах затримали чоловіка, який погрожував продавцю гранатою: у нього вилучили 9 гранат, пістолет і частини автоматів

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У Броварах затримали чоловіка, який погрожував продавцю гранатою: у нього вилучили 9 гранат, пістолет і частини автоматів

У Броварах Київської області затримали 46-річного чоловіка, у рюкзаку якого виявили 9 гранат, пістолет та частини автоматів, повідомив голова ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою, вдарив потерпілу та втік. Поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із рюкзаком "сюрпризів". 9 гранат, пістолет, частини автоматів – саме так нападник і розгулював містом. Бачимо, що цьому 46-річному лиходію не вистачає не лише ввічливості, а й елементарної правосвідомості", - написав Нєбитов на фейсбук-сторінці.

Зловмисника було затримано та доставлено в СІЗО. За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення. Подальшу його долю визначить суд.

 

 

 

Теги: #боєприпаси #київська #зберігання

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