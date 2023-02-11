СБУ, ДБР, Офіс генпрокурора мають значні результати у захисті України від тих, хто працював на ворога

Президент України Володимир Зеленський провів низку нарад із представниками сектора оборони та правоохоронних органів, присвячених посиленню державних інституцій України та їх захисту від спроб знизити їхню дієздатність та ефективність.

"Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора мають значні результати у захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора. Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави", - наголосив Зеленський у повідомленні в телеграм-каналі.

Він також подякував усім співробітникам сектора оборони та безпеки, а також всім правоохоронцям, хто дбає про державу, хто зміцнює державу своєю роботою та хто не лише пропонує, як зміцнити українські інституції, але й дає результат у такому зміцненні.