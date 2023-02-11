Події

19:51 11.02.2023

Українські прикордонники збили російський літак під Бахмутом

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Українські прикордонники збили російський літак під Бахмутом

Українські прикордонники у битві за Бахмут збили російський літак, ймовірно, штурмовик Су-25, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Повітряну ціль, ймовірно штурмовик Су-25, знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу. Від влучання ракети "пташка" задимилася й почала знижуватися. Літак розбився, катапультування пілота наші захисники не побачили", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що це вже другий підтверджений реактивник, який знищили прикордонники за тиждень.

 

 

 

Теги: #літак #прикордонники #бахмут

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