Українські прикордонники збили російський літак під Бахмутом

Українські прикордонники у битві за Бахмут збили російський літак, ймовірно, штурмовик Су-25, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Повітряну ціль, ймовірно штурмовик Су-25, знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу. Від влучання ракети "пташка" задимилася й почала знижуватися. Літак розбився, катапультування пілота наші захисники не побачили", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що це вже другий підтверджений реактивник, який знищили прикордонники за тиждень.