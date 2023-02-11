Події

19:29 11.02.2023

У Києві проведуть підрив крижаного затору на Десні

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У Києві проведуть підрив крижаного затору на Десні

У Києві в неділю, 12 лютого, на річці Десна буде проведено підрив крижаного затору, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"На лівому березі та Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів! Підрив льоду здійснюватимуть наші піротехніки. Мета — знизити рівень води та запобігти підтопленню у прибережних зонах", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Жителів міста закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

 

 

 

Теги: #київ #десна #лід #підрив

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