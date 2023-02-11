На МКС відбулася розгерметизація в системі терморегулювання корабля "Прогрес МС-21"

Витік охолоджуючої рідини із системи терморегулювання корабля "Прогрес МС-21", пристикованого до Міжнародної космічної станції (МКС) зупинився, весь холодоагент витік, випливає з переговорів екіпажу станції з Центром управління польотами в Г'юстоні.

"Сьогодні вранці у нас був витік холодоагенту із системи терморегуляції в космос, витік холодоагенту зупинився. Ми вважаємо, що весь холодоагент повністю вийшов", - сказав представник американського Центру управління польотами під час переговорів з екіпажем МКС, трансляцію яких веде NASA.

Раніше в суботу в "Роскосмосі" повідомили про розгерметизацію контуру корабля "Прогрес МС-21", пристикованого до МКС і заявили, що температурний режим і тиск на борту станції у нормі, життю та здоров'ю екіпажу нічого не загрожує.

Там також зазначили, що ця ситуація не вплине на подальшу програму пілотованих польотів, причини розгерметизації з'ясовуються.

Розгерметизації "Прогресу МС-21" на МКС у суботу передувало стикування вантажного корабля "Прогрес МС-22" зі службовим модулем російського сегменту станції.

Розстикування вантажного корабля "Прогрес МС-21" із МКС заплановано на 18 лютого.

Транспортний вантажний корабель "Прогрес МС-21" пристикувався до МКС у жовтні 2022 року та доставив на станцію понад 2,5 т вантажів.

Нині до МКС також пристиковано корабель "Союз МС-22" із пошкодженим радіатором. 15 грудня 2022 перед виходом космонавтів у відкритий космос сталася розгерметизація контуру зовнішнього радіатора корабля "Союз МС-22", пристикованого до станції. За даними "Роскосмосу", корабель був пошкоджений метеороїдом.