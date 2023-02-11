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16:19 11.02.2023

В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування

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В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування

Проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні були розглянуті під час координаційної наради під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля та за участю представників МВС, Міноборони, Міністерства економіки та ДСНС.

"Через російську агресію Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами і снарядами країн у світі. Гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, що дає змогу почати відновлення житла і критичної інфраструктури. Потреба в розмінуванні зростає в міру звільнення українських територій", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

За інформацією ДСНС, розмінування на сьогодні найбільше потребують громади в 10 областях України. Забруднено близько 30% всієї площі держави. За даними МВС, з початку російської агресії органами ДСНС спільно з Національною поліцією було вилучено близько 500 тисяч снарядів і вибухонебезпечних предметів.

За підсумками наради було ухвалено рішення про створення державної установи Український центр гуманітарного розмінування, який буде виконувати функції секретаріату та аналітичного центру і збирати та узагальнювати інформацію про потреби розмінування в Міноборони, МВС, ДСНС, обласних військових адміністрацій, країн-партнерів та міжнародних організацій.

Як зазначив прем'єр-міністр, така установа поліпшить координацію між усіма суб'єктами протимінної діяльності. А також дасть змогу залучити всі можливі ресурси – як внутрішні, так і зовнішні для проведення розмінування.

Крім того, за підсумками наради було доручено розробити оперативний порядок утворення та ведення реєстру очищення земель, прискорити сертифікацію працюючих у цьому напрямку іноземних організацій, розробити технічні регламенти процесів протимінної діяльності.

Теги: #центр #розмінування

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