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15:37 11.02.2023

Президент Фінляндії вважає, що його країна і Швеція стануть членами НАТО до липня

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Президент Фінляндії вважає, що його країна і Швеція стануть членами НАТО до липня

Президент Фінляндії Саулі Нііністе (Sauli niinisto) вважає, що його країна і Швеція стануть членами НАТО до липневого саміту Альянсу.

"Фінляндія та Швеція візьмуть участь у ролі повноправних членів НАТО в липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Якщо членство не буде досягнуто до майбутнього літа, весь процес вступу в НАТО стане ще більш проблематичним", - заявив глава держави в суботу в інтерв'ю фінському агентству новин STT.

За його словами, "затримка в членстві нових країн вже є проблемою для НАТО". Крім того, зазначив він, "багато держав-членів НАТО здивовані перебігом процесу".

Нііністе вважає, що основною перешкодою на шляху вступу Фінляндії та Швеції в НАТО стала позиція президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, на якого може чинити тиск США.

"Не виключаю, що він за жодних обставин не дозволить собі бути схильним до суспільного тиску. Але можливо зрушення може відбутися під час двосторонніх переговорів між Сполученими Штатами і Туреччиною. Можливо, це матиме ефект", - сказав президент Фінляндії.

Він також вірить, що попри заяву турецької сторони про різночасову ратифікацію членства Фінляндії та Швеції, може з'явитися шанс змінити ставлення Анкари в цьому питанні після прийняття в Швеції нового закону про тероризм, який планується ввести в дію на початку червня.

"Це може стати можливістю для Ердогана сказати, що Швеція тепер також виконала те, що було узгоджено на саміті НАТО в Мадриді", - сказав Нііністе.

"Щодо цього моя позиція полягає в тому, що ми просуваємося вперед у згоді зі Швецією, і мета полягає в тому, щоб якомога швидше отримати членство як для Фінляндії, так і для Швеції", - наголосив президент Фінляндії.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, як тільки всі держави-члени НАТО ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Теги: #нато #швеція #фінляндія

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