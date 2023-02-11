Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, про постраждалих не повідомляється

Російські окупанти у п'ятницю обстріляли територію прикордонних Середино-Будської, Есманської, Глухівської, Шалигинської, Великописарівської та Білопільської об'єднаних територіальних громад Сумської області, а також Городнянської, Семенівської та Сновської ОТГ Чернігівської області із застосуванням безпілотних літальних апаратів, ствольної артилерії та мінометів.

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, Середино-Будську ОТГ обстрілювали з мінометів 82 мм - загалом зафіксовано 5 прильотів. Пограниччя Есманської ОТГ обстріляно зі ствольної артилерії - зафіксовано 7 прильотів. По Глухівській та Шалигінській ОТГ окупанти випустили по 10 мін калібру 120 мм, по Городнянській ОТГ зафіксовано 25 прильотів, по Семенівській – 5 прильотів, по Сновській – 4 прильоти зі 120-мм мінометів.

Протягом дня російські окупанти накривали територію Білопільської ОТГ в одному випадку зі ствольної артилерії калібру 122 мм і в чотирьох випадках – з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, загалом пролунало близько десятка вибухів від розривів снарядів і майже 6 мін після обіду противник з безпілотника скинув на територію Великописарівської ОТГ вибуховий заряд.

Про загиблих і поранених мирних жителів внаслідок обстрілів у прикордонному відомстві не повідомляють.