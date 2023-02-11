Уряд розширив категорії жінок і чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

Категорії жінок і чоловіків серед певної категорії, які можуть виїхати за кордон на час воєнного стану в Україні, розширені рішенням українського уряду, повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України в суботу.

"Постановою від 10 лютого 2023 р. внесено зміни до п. 2-14 Правил перетину державного кордону громадянами України... Пропуск через державний кордон жінки, зокрема яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, одним із прийомних батьків або одним із батьків-вихователів, які мають або виховують дитину молодше 18 років, з метою відвідування дитини за кордоном або супроводу, здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтверджувальних документів. Зокрема, паспортний документ для виїзду за кордон, свідоцтво про народження дитини, а також документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Так само це стосується і чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком або батьком-вихователем, за умови, що він не перебуває у шлюбі і самостійно виховує та утримує дитину без участі матері, з числа зазначених у цьому пункті осіб, які мають або виховують дитину або віком до 18 років.

"Для чоловіків додатково до документів, зазначених для жінок для виїзду до дітей, повинні бути документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання і утримання дитини батьком самостійно", - зазначили в Держприкордонслужбі.