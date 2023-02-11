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13:28 11.02.2023

Британія може передати Україні ракети Harpoon або Storm Shadows - ЗМІ

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Британія може передати Україні ракети Harpoon або Storm Shadows - ЗМІ

Дискусії про передання далекобійних ракет Україні відбуваються у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, повідомляє видання The Times.

"Ріші Сунак (прем'єр-міністр Сполученого Королівства - ІФ) пообіцяв направити Україні більше військової допомоги після візиту президента Зеленського до Великої Британії цього тижня. Зараз тривають дискусії про те, чи повинні вони включати протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadows класу повітря-поверхня", - йдеться в повідомленні.

Водночас джерела в українській обороні підтвердили виданню, що Київ буде готовий використовувати ракети для удару по окупованому РФ півострову Крим після попередження Зеленського про те, що зброя великої дальності західних союзників має використовуватися для завдання ударів "вглиб окупованих територій". 

Теги: #британія #harpoon

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