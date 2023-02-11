У РФ немає достатніх ресурсів для широкомасштабного наступу - ГУР

РФ не має достатніх ресурсів, щоб почати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України в суботу.

"У той час як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже почала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває і сьогодні", — зазначив представник військової розвідки України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post.

За його словами, РФ планує в найближчі тижні активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона "намагається знайти слабкі місця в нашій обороні". "Однак, за нашою інформацією, у російського командування немає достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б будь-якого тактичного успіху на сході України", - сказав представник ГУР.

Черняк також наголосив, що у РФ не вистачає високоточної зброї. "Росія стикається з нестачею високоточної зброї, і попри це вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Росіяни вже використали понад 80% високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки що це їм не вдається", — підсумував представник військової розвідки України.