Події

08:27 11.02.2023

Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

1 хв читати
Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць особового складу ворожих військ, 9 танків, 61 крилату ракету та 27 БПЛА, а від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року – близько 136 880 осіб, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали особового складу – близько 136 880 (+1140) осіб ліквідовано, танків – 3267 (+9) од., бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од, артилерійських систем – 2270 (+19) од, РСЗВ - 463 (+0) од, засоби ППО - 234 (+1) од, літаків - 295 (+0) од, вертольотів - 286 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27), крилаті ракети – 857 (+61), кораблі/катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од, спеціальна техніка ‒ 214 (+3)", - сказано у повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:39 11.02.2023
У Мелітополі колаборантам окупанти пропонують відмовитися від українського громадянства, написавши відповідну заяву

У Мелітополі колаборантам окупанти пропонують відмовитися від українського громадянства, написавши відповідну заяву

07:34 11.02.2023
ЗС України за добу відбили ворожі атаки в районах 7 населених пунктів

ЗС України за добу відбили ворожі атаки в районах 7 населених пунктів

03:42 11.02.2023
Сільгосппідприємства холдингу Aurum Group у Харківській області втратили всю техніку через окупацію

Сільгосппідприємства холдингу Aurum Group у Харківській області втратили всю техніку через окупацію

18:57 10.02.2023
Окупанти обіцяють грошову винагороду жителям тимчасово окупованих територій України, які погодяться отримати російський паспорт

Окупанти обіцяють грошову винагороду жителям тимчасово окупованих територій України, які погодяться отримати російський паспорт

18:09 10.02.2023
Російські вбивства і терор не перекриєш удаваною нейтральністю чи білим прапором, це потрібно визнати на рівні МОК – Зеленський

Російські вбивства і терор не перекриєш удаваною нейтральністю чи білим прапором, це потрібно визнати на рівні МОК – Зеленський

17:52 10.02.2023
Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів та майна - Шмигаль

Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів та майна - Шмигаль

17:37 10.02.2023
Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

12:42 10.02.2023
Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

08:14 10.02.2023
За добу ЗС України знищили близько 730 одиниць о/с противника, 3 танки, 7 артсистем, ППО та гелікоптер

За добу ЗС України знищили близько 730 одиниць о/с противника, 3 танки, 7 артсистем, ППО та гелікоптер

07:39 10.02.2023
Окупанти продовжують фільтраційні заходи на Херсонщині

Окупанти продовжують фільтраційні заходи на Херсонщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Адміністрація Байдена має намір запросити у Конгресу найбільший в історії оборонний бюджет

Обстріли РФ енергоінфраструктури України призвели до зупинення одного з блоків ХАЕС – МАГАТЕ

Зеленський - українцям: Те, як вітають Україну, зробили ми разом

Російські окупанти запустили понад 100 ракет по території України, завдали 12 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

Над постачанням бойової авіації в Україну треба ще попрацювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Монетний двір Канади продав монети з українською писанкою майже на CAD3 млн і направить виручені кошти Україні

Кабмін пропонує позбавляти держнагород і пільг за особливо тяжкі злочини

"Укрзалізниця" роздасть пасажирам 25 тис. свічок та запустить новий "Поїзд Єднання"

Держсекретар США Блінкен обговорив із главою МЗС Франції підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході

Ворожими дронами-камікадзе атаковано енергетичні об'єкти у Криворізькому та Нікопольському районі Дніпропетровської області, є руйнування

Окупанти обстріляли 7 ОТГ у Сумській області

Мінфін США у боротьбі з корупцією та впливом РФ впровадив санкції проти ексміністрів фінансів та енергетики Болгарії та двох ексдиректорів Козлодуйської АЕС

На півдні України ППО збила 11 дронів-камікадзе "Шахед"

11 лютого: Цей день в Україні та в світі

Прибуток українських банків за 2022р скоротився в 3,1 раза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА