Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць особового складу ворожих військ, 9 танків, 61 крилату ракету та 27 БПЛА, а від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року – близько 136 880 осіб, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали особового складу – близько 136 880 (+1140) осіб ліквідовано, танків – 3267 (+9) од., бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од, артилерійських систем – 2270 (+19) од, РСЗВ - 463 (+0) од, засоби ППО - 234 (+1) од, літаків - 295 (+0) од, вертольотів - 286 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27), крилаті ракети – 857 (+61), кораблі/катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од, спеціальна техніка ‒ 214 (+3)", - сказано у повідомленні.