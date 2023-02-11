Російські окупанти обстріляли 7 ОТГ у Сумській області, повідомила пресслужба обладміністрації.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області: Середино-Будської, Білопільської, Великописарівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Глухівської, Шалигинської. Було зафіксовано понад 100 прильотів, включно зі скиданням з БПЛА вибухового пристрою", - сказано в повідомленні.

Зокрема, вранці по території Середино-Будської громади росіяни били з мінометів. Зафіксовано спочатку 3 прильоти, а потім ще 2.

У Зноб-Новгородській громаді здійснено обстріл зі стрілецької зброї (40 одиночних пострілів, а потім ще 120).

У Білопільській ОТГ був мінометний обстріл – 4 прильоти, в іншому напрямку – ще 20 прильотів. Також по околиці одного із сіл громади проведено мінометний обстріл – 25 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки.

В Есманьській ОТГ окупанти стріляли зі ствольної артилерії – 7 прильотів.

Унаслідок обстрілу пошкоджено приватну будівлю домогосподарства: фасад, дах і скло. Вибито вікна двох сусідніх будинків.

У Великописарівській ОТГ з ворожого БПЛА здійснено скидання вибухового пристрою ВОГ (1 "приліт").

У Глухівській ОТГ ворог бив із мінометів – 10 прильотів, а у Шалигинській росіяни скинули 10 мін на її територію.