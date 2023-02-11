Події

05:27 11.02.2023

США ввели санкції щодо кількох колишніх та нинішніх болгарських чиновників

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Двоє колишніх керівників відомств фінансів та енергетики Болгарії у п'ятницю включені до списку санкцій держдепартаменту США, інформує Болгарське національне телебачення.

За його даними, крім екс-міністра фінансів Владислава Горанова та екс-міністра енергетики Румена Овчарова до американського списку санкцій включені колишній виконавчий директор АЕС "Козлодуй" Іван Генов, колишній член ради директорів АЕС "Козлодуй" Олександр Ніколов і голова болгарського руху "Русофіли" Микола Малінов.

Заходи щодо цих осіб застосовуються на підставі американського закону Магнітського про відповідальність за порушення прав людини, під дію якого підпадають особи, які причетні до серйозних порушень прав людини та корупції у всьому світі, зазначає Болгарське телебачення.

Теги: #сша #чиновники #санкції #болгарія #екс

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