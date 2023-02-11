Сільгосппідприємства холдингу Aurum Group у Харківській області втратили всю техніку через окупацію

Багатопрофільна промислово-інвестиційна група Aurum Group зазнала суттєвих втрат внаслідок російської агресії в Харківській області, особливо постраждали сільгосппідприємства "Тавільжанське" та "Куп'янськ Агроінвест", повідомляється на сайті холдингу.

"Зараз Тавільжанка, Вільшани та Дворічне перебувають на лінії вогню, прильотів дуже багато. Зерно перемішане з шифером, цементом та дощем. На переробці залишилося близько 400 тис. тонн зерна пшениці та близько 1 тис. тонн ячменю. Поля залишилися неприбраними, кукурудза. на 1,3 тис. га. До того ж викрадено всю техніку. А комбайни, які окупанти внаслідок своєї примітивної суті не змогли завести, розстріляні впритул", - цитує Aurum Group керівника своїх сільгосппідприємств Оксану Шило.

За її даними, у Дворичанському районі області також постраждало сільгосппідприємство "Ольшанськ".

"Це був комплекс на 1,5 тис. корів, яких доїли роботи. На сьогоднішній день усі розбомбили. Бідолашні тварини ходили в полях голодні, ревли та підривалися на мінах. Поруч господарство "Виселок" теж не може вижити: росіяни забрали всю техніку. Тварини гинуть, бо нема кормів", - констатувала Шило.

Холдинг нагадав, що "Тавільжанське" та "Куп'янськ Агроінвест" розташовані в Тавільжанці (Дворічанський р-н), в 30-км зоні від кордону з РФ. Виробляє близько 10 тис. тонн зернових на рік.

"Аурум Груп" (Aurum Group) зареєстровано наприкінці 2016 року. Ключові напрямки – машинобудування, залізничні вантажні перевезення, промислове насособудування, інвестиції в нерухомість та аграрний сектор, ресторанний бізнес.

Aurum Group керує, зокрема, у напрямку транспортних перевезень компаніями "Аурум Транс", "Транс Енерджі"; вагонобудуванні та ремонті - "Агрегатбуд", "Дизельний завод"; промисловому насособудуванні - Свіський насосний завод; нерухомості - "Укркомплект плюс".

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у групі уточнили, що її хімічний бізнес у Рубіжному (компанія "Лізінвест", Луганська обл.) повністю знищено.