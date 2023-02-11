Події

03:42 11.02.2023

Сільгосппідприємства холдингу Aurum Group у Харківській області втратили всю техніку через окупацію

2 хв читати

Багатопрофільна промислово-інвестиційна група Aurum Group зазнала суттєвих втрат внаслідок російської агресії в Харківській області, особливо постраждали сільгосппідприємства "Тавільжанське" та "Куп'янськ Агроінвест", повідомляється на сайті холдингу.

"Зараз Тавільжанка, Вільшани та Дворічне перебувають на лінії вогню, прильотів дуже багато. Зерно перемішане з шифером, цементом та дощем. На переробці залишилося близько 400 тис. тонн зерна пшениці та близько 1 тис. тонн ячменю. Поля залишилися неприбраними, кукурудза. на 1,3 тис. га. До того ж викрадено всю техніку. А комбайни, які окупанти внаслідок своєї примітивної суті не змогли завести, розстріляні впритул", - цитує Aurum Group керівника своїх сільгосппідприємств Оксану Шило.

За її даними, у Дворичанському районі області також постраждало сільгосппідприємство "Ольшанськ".

"Це був комплекс на 1,5 тис. корів, яких доїли роботи. На сьогоднішній день усі розбомбили. Бідолашні тварини ходили в полях голодні, ревли та підривалися на мінах. Поруч господарство "Виселок" теж не може вижити: росіяни забрали всю техніку. Тварини гинуть, бо нема кормів", - констатувала Шило.

Холдинг нагадав, що "Тавільжанське" та "Куп'янськ Агроінвест" розташовані в Тавільжанці (Дворічанський р-н), в 30-км зоні від кордону з РФ. Виробляє близько 10 тис. тонн зернових на рік.

"Аурум Груп" (Aurum Group) зареєстровано наприкінці 2016 року. Ключові напрямки – машинобудування, залізничні вантажні перевезення, промислове насособудування, інвестиції в нерухомість та аграрний сектор, ресторанний бізнес.

Aurum Group керує, зокрема, у напрямку транспортних перевезень компаніями "Аурум Транс", "Транс Енерджі"; вагонобудуванні та ремонті - "Агрегатбуд", "Дизельний завод"; промисловому насособудуванні - Свіський насосний завод; нерухомості - "Укркомплект плюс".

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у групі уточнили, що її хімічний бізнес у Рубіжному (компанія "Лізінвест", Луганська обл.) повністю знищено.  

Теги: #україна #війна #втрати #агропідприємство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:35 11.02.2023
Київ виділив 9 млн грн на компенсації за "теплими кредитами" для ЖБК та ОСББ

Київ виділив 9 млн грн на компенсації за "теплими кредитами" для ЖБК та ОСББ

01:37 11.02.2023
Ряд обленерго повідомляють про відсутність на суботу лімітів споживання електроенергії на дві третини доби

Ряд обленерго повідомляють про відсутність на суботу лімітів споживання електроенергії на дві третини доби

17:44 10.02.2023
Світовий банк виділив Україні ще $50 млн гранту на дорожньо-транспортну інфраструктуру

Світовий банк виділив Україні ще $50 млн гранту на дорожньо-транспортну інфраструктуру

17:37 10.02.2023
Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

17:19 10.02.2023
Руйнування в Україні за рік війни можна порівняти з річною кількістю вироблених нею твердих побутових відходів – міністр

Руйнування в Україні за рік війни можна порівняти з річною кількістю вироблених нею твердих побутових відходів – міністр

08:14 10.02.2023
За добу ЗС України знищили близько 730 одиниць о/с противника, 3 танки, 7 артсистем, ППО та гелікоптер

За добу ЗС України знищили близько 730 одиниць о/с противника, 3 танки, 7 артсистем, ППО та гелікоптер

07:53 10.02.2023
Британія та Україна продовжують переговори про постачання Києву ракет великої дальності

Британія та Україна продовжують переговори про постачання Києву ракет великої дальності

07:45 10.02.2023
США надають Києву координати для ударів з HIMARS

США надають Києву координати для ударів з HIMARS

21:12 09.02.2023
Глава Європарламенту закликає посилити озброєння України та сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо прийняття країни в ЄС

Глава Європарламенту закликає посилити озброєння України та сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо прийняття країни в ЄС

16:44 09.02.2023
Єврорада ухвалить рішення щодо подальших кроків України на шляху до членства після літа – Мішель

Єврорада ухвалить рішення щодо подальших кроків України на шляху до членства після літа – Мішель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Адміністрація Байдена має намір запросити у Конгресу найбільший в історії оборонний бюджет

Обстріли РФ енергоінфраструктури України призвели до зупинення одного з блоків ХАЕС – МАГАТЕ

Зеленський - українцям: Те, як вітають Україну, зробили ми разом

Російські окупанти запустили понад 100 ракет по території України, завдали 12 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

Над постачанням бойової авіації в Україну треба ще попрацювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Голова НБУ Пишний та його заступник Ніколайчук відбули до Нідерландів для участі у конференції МВФ

Голова оборонного відомства Нідерландів заявила, що країна не передаватиме Україні 18 орендованих у ФРН танків Leopard 2A6 через рішення німецького уряду

Президент США 20-22 лютого відвідає Польщу

ООН запросила $77 млн на передачу продовольства постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії

Суд встановив заставу бухгалтеру ПГЗК 20 млн грн за запитаною прокуратурою майже 2 млрд грн

На Одещині українська ППО збила 4 "Шахеди", які атакували об'єкти енергетичної інфраструктури

Нардеп Радіна ініціювала поправки до законопроєкту про прозорість оборонних закупівель щодо ринкових цін на них, конкуренції та точності визначення товарів

Лише рейс Перемишль-Київ спізнюється більш ніж на півгодини

Словаччина готова розпочати переговори про передачу Україні МіГ-29

"Укренерго" прогнозує стабілізацію енергосистеми після п'ятничних обстрілів вже у вихідні з можливим скасуванням лімітів в окремі години

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА