Президент США 20-22 лютого відвідає Польщу

Президент США Джо Байден на початку останньої декади лютого відвідає Польщу, підтвердили у п'ятницю в Білому домі.

"У період 20-22 лютого президент Байден відвідає Польщу, де проведе зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою та обговорить з ним питання двостороннього співробітництва, а також колективні зусилля щодо підтримки України", - сказала на брифінгу представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

Крім того, за її словами, Байден зустрінеться з лідерами так званої "бухарестської дев'ятки" – дев'яти країн східного флангу НАТО.

Раніше західні ЗМІ писали про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з Байденом під час візиту американського лідера до Польщі.