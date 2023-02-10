ООН запросила $77 млн на передачу продовольства постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії

Всесвітня продовольча програма (WFP) ООН у п'ятницю запросила $77 млн для забезпечення продовольством людей, які постраждали від потужного землетрусу в Туреччині та Сирії.

Наразі в Сирії 284 тис. людям довелося залишити місця проживання, 590 тис. осіб – у Туреччині.

За останні чотири дні WFP доставила продовольство 115 тис. осіб в Туреччину та Сирію.

Землетрус, який стався в Туреччині та Сирії в ніч на понеділок, став найбільш масштабним у регіоні за останні роки та забрав життя понад 22 тис. осіб.

Крім того, ця трагедія перевищила кількість жертв унаслідок іншого смертоносного землетрусу, який стався в Японії у 2011 році. Тоді загинули близько 20 тис. людей, ще близько 2,5 осіб вважалися зниклими безвісти.