Суд встановив заставу бухгалтеру ПГЗК 20 млн грн за запитаною прокуратурою майже 2 млрд грн

Згідно з рішенням Шевченківського районного суду Києва щодо посадової особи ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК) застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн, що майже в 100 разів менше, ніж вимагала прокуратура, повідомила Ferrexpo, до якої входить ПГЗК.

"Незважаючи на те, що суд не задовольнив клопотання представника обвинувачення щодо запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 2 млрд грн і знизив суму до 20 млн грн, вона все ще залишається незрівнянно високою для нашого підзахисного", - наголошується в релізі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Юристи Ferrexpo зазначили, що станом на 2023 рік максимальний розмір застави, передбачений КПК, становить трохи більше 200 тис. грн і тільки у виняткових випадках може бути більшим за цю граничну норму.

Прокуратура просила застосувати заставу у розмірі майже 2 млрд грн, мотивуючи її нібито розміром завданих збитків, проте адвокати вважають, що сума застави, як і раніше, залишається надто високою і не виключає оскарження ухвали суду в апеляційному порядку, йдеться в повідомленні.

На думку сторони захисту, прокуратура не обґрунтувала винятковість обставин для застосування застави у розмірі 20 млн грн., а мотиви суду стануть відомими після проголошення повного тексту рішення.

У релізі зазначається, що наразі посадова особа ПГЗК, якій було повідомлено про підозру, співпрацює зі слідчими органами, надає всі документи на запит правоохоронних органів та бере участь у всіх слідчих діях.

ПГЗК заперечує обвинувачення в ухиленні від сплати податків і стверджує, що не порушував фіскальних вимог, наголошується у повідомленні.

Раніше на початку лютого Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру головного бухгалтера ПГЗК Ferrexpo, мажоритарієм якої є бізнесмен та ексдепутат Костянтин Жеваго.

Як стверджують правоохоронці, через дії топменеджера підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізняку на суму близько 2 млрд грн. Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Їй належить 100% частка ПГЗК та ТОВ "Єристівський ГЗК", а також 99,9%-на - ТОВ "Біланівський ГЗК". Водночас апеляційний суд у вересні минулого року ухвалив передати 40,19% ПГЗК колишнім акціонерам.