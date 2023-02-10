Словаччина готова розпочати переговори про передачу Україні МіГ-29

Словаччина готова розпочати переговори про передачу винищувачів МіГ-29 Україні вже зараз, оскільки Київ уже офіційно запитав літаки, заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер, повідомляє Sky News.

Глава Міноборони країни Ярослав Надь у свою чергу заявив, що Словаччині більше не потрібні літаки цього типу і вона може або продати їх, або передати Україні, яка їх потребує. "Але рішення ще не ухвалено", - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський під час особистої зустрічі з Гегером на саміті ЄС у Брюсселі офіційно звернувся до Словаччини із проханням поставити винищувачі МіГ-29. За повідомленням словацьких ЗМІ, Гегер відповів, що Словаччина докладе всіх зусиль, щоб виконати це прохання. За інформацією словацьких медіа, йдеться про 11-12 літаків.