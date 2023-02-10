Події

14:46 10.02.2023

Зеленський: Російські ракети, що потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці

1 хв читати
Зеленський: Російські ракети, що потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці

Російські ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря по території України та потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист усієї Європи та світу, кожної країни, яка просто хоче жити", - заявив Зеленський у відеозверненні.

"Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ має зупинити", - наголосив президент.

Він висловив подяку всім тим, хто це розуміє та допомагає Україні.

Зокрема, глава держави подякував Повітряним силам України.

 

Теги: #нато #ракети #виклик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 10.02.2023
Мішенями російських ракет була цивільна інфраструктура - Зеленський

Мішенями російських ракет була цивільна інфраструктура - Зеленський

14:15 10.02.2023
Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний

Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний

12:40 10.02.2023
Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

12:29 10.02.2023
Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

11:35 10.02.2023
Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

09:52 10.02.2023
У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

09:06 10.02.2023
Уночі ППО збила 5 із 7 "Шахедів" та 5 із 6 "Калібрів" - речник Повітряних сил ЗСУ

Уночі ППО збила 5 із 7 "Шахедів" та 5 із 6 "Калібрів" - речник Повітряних сил ЗСУ

08:44 10.02.2023
Окупанти запустили ракети

Окупанти запустили ракети

07:53 10.02.2023
Британія та Україна продовжують переговори про постачання Києву ракет великої дальності

Британія та Україна продовжують переговори про постачання Києву ракет великої дальності

21:01 08.02.2023
Сунак заявив, що обговорював із Зеленським потреби України в ракетах великої дальності

Сунак заявив, що обговорював із Зеленським потреби України в ракетах великої дальності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мішенями російських ракет була цивільна інфраструктура - Зеленський

Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний

Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

ОСТАННЄ

Київ, Київська та Дніпропетровська області повернулися до стабілізаційних графіків після екстрених через атаки РФ

У екснардепа відбулися обшуки у справі про Сахалінське нафтогазове родовище на Харківщині

Україна зможе надати радіолокаційні дані про проліт російських ракет у повітряному просторі Румунії – Ігнат

Кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула майже 19 тис. – Ердоган

У Туреччині з-під завалів врятували українку з дитиною – ЗМІ

Енергосистема України працює в умовах гострого дефіциту е/е, найскладніша ситуація – у Харківській області – "Укренерго"

Шмигаль про обстріл: Є пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях

У Маріїнському парку демонтували частину постаменту з ім'ям Ватутіна

Російська ракета, випущена по території України, не порушувала румунський повітряний простір - Міноборони Румунії

Обвинуваченому у розтраті заарештованого майна ексгендиректору СЕТАМ обрали запобіжний захід у вигляді 13,4 млн грн застави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА