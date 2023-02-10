Зеленський: Російські ракети, що потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці

Російські ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря по території України та потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист усієї Європи та світу, кожної країни, яка просто хоче жити", - заявив Зеленський у відеозверненні.

"Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ має зупинити", - наголосив президент.

Він висловив подяку всім тим, хто це розуміє та допомагає Україні.

Зокрема, глава держави подякував Повітряним силам України.