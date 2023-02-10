Події

13:08 10.02.2023

Кількість поїздів із затримкою через обстріли зросла до 11 – УЗ

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Кількість поїздів із затримкою через обстріли зросла до 11 – УЗ

Кількість поїздів, які через спричинені російськими обстрілами знеструмлення рухаються із затримкою, зросла до 11, повідомляє "Укрзалізниця" (УЗ) у телеграм-каналі.

Згідно з її інформацією, якщо станом на 9:20 на 30 і більше хвилин запізнювалися три поїзди, то на 12:00 їх кількість сягнула семи, тоді як іще в чотирьох затримка становить до 30 хвилин, а 41 з 52 прямують за графіком без запізнень.

Зокрема, уточнила компанія, із затримкою в понад годину рухаються рейси №15/16 Ясіня – Харків (+1 год 29 хв), №21/22 Трускавець – Харків (+1 год 13 хв), №749/750 Відень – Київ ( +1 год 8 хв) та №749/750 Ужгород – Київ (+1 год 8 хв).

В УЗ зазначили, що 450 пасажирів поїзда №712 Київ-Краматорськ на станції Полтава-Південна пересадили у спальні вагони, які продовжили рух за маршрутом під теплотягою.

Крім того, київська кільцева електричка курсує за графіком. Водночас через знеструмлення ділянок є перебої у приміському сполученні в Харківській і Донецькій областях.

В УЗ наголосили, що ситуація на всіх вокзалах країни контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, відбувається підземними переходами.

 

Теги: #укрзалізниця #поїзди #затримки

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