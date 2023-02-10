Події

12:45 10.02.2023

На Львівщині російська ракета впала біля автобусної зупинки й не вибухнула

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У Львівській області російська ракета впала біля автобусної зупинки й не вибухнула, повідомив у телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Неподалік села Кізлів ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не вибухнула. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема", – написав Козицький.

За його даними, в цьому районі перекрито рух транспорту автомобільною дорогою Київ-Чоп. Патрульні перенаправляють автомобілі на автодорогу Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

Теги: #ракета #зупинка #львівщина

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