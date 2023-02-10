Події

12:34 10.02.2023

Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника - Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника - Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, що Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника.

"Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Зазначається, що загалом із початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 захисників.

 

Теги: #тіла_загиблих #захисники

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