Міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни ракетою

Міністерство оборони Молдови повідомило про ракету, яка порушила повітряний простір країни вранці у п'ятницю, 10 лютого.

"Відповідальні структури виявили о 10:18 ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над селом Мокра у Придністровському регіоні, а потім - над с. Косоуци Сорокського району, прямуючи в бік України", - повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що Міністерство оборони у взаємодії з відповідальними структурами країни уважно стежить за ситуацією в регіоні та рішуче засуджує порушення повітряного простору Молдови.