Ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури під Хмельницьким, пожежу ліквідовано, без жертв – голова ОВА

Випущена російськими окупантами ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури, розташований на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає. Матеріальні збитки підраховуються. Деталі згодом", - написав Гамалій у телеграмі у п'ятницю.

Водночас, за попередньою інформацією, на Хмельниччині українські сили протиповітряної оборони збили випущені окупантами одну крилату ракету та один ударний безпілотний літальний апарат "Шахед", повідомив голова обладміністрації.