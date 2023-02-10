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11:58 10.02.2023

Ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури під Хмельницьким, пожежу ліквідовано, без жертв – голова ОВА

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Випущена російськими окупантами ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури, розташований на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає. Матеріальні збитки підраховуються. Деталі згодом", - написав Гамалій у телеграмі у п'ятницю.

Водночас, за попередньою інформацією, на Хмельниччині українські сили протиповітряної оборони збили випущені окупантами одну крилату ракету та один ударний безпілотний літальний апарат "Шахед", повідомив голова обладміністрації.

Теги: #хмельницька_область #влучення

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