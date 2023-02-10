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11:52 10.02.2023

Нардепу Волошину повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

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Нардепу Волошину повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Народному депутату України Олегу Волошину (фракція "Опозиційна платформа – За життя") повідомлено про підозру в державній зраді, повідомляє СБУ.

"На основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, підозру в державній зраді отримав народний депутат України Олег Волошин. Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентарій сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України", - йдеться у повідомленні СБУ у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, Волошин "цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю".

"Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - наголошують у спецслужбі.

У повідомленні зазначається: "Генеральний прокурор склав повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків".

У СБУ уточнюють, що наразі проводиться комплекс заходів щодо притягнення Волошина, який переховується від правосуддя за кордоном, до справедливої відповідальності.

Теги: #волошин #держзрада #підозра

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