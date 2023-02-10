Масовані авіаудари по Україні виглядають як реакція на успішну поїздку Зеленського до Європи - Маасікас

Масовані удари, завдані РФ по території України у п'ятницю, 10 лютого, можуть бути реакцією на успішну поїздку Зеленського до низки європейських столиць, вважає глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Масовані авіаудари по Україні з раннього ранку. Начебто реакція на дуже успішні візити президента Зеленського до європейських столиць останніми днями, де його зустрічали як члена сім'ї. Як і у випадку з такими ударами раніше, шансів зламати рішучість українців немає", - написав Маасікас у твіттері.