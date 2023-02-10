Події

10:55 10.02.2023

Уламки збитої ракети пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі у Києві - міськадміністрація

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Уламки збитої ракети пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі у Києві - міськадміністрація

Збита силами протиповітряної оборони ракета, випущена російськими окупантами, пошкодила два автомобілі, приватний будинок та енергетичну інфраструктуру у Голосіївському районі Києва, повідомляється у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Уламками ракети в Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ракети пошкодили один автомобіль і дах приватного будинку у Голосіївському районі.

Як повідомлялося, у Києві та Київській області в п'ятницю вранці було чути вибухи. Імовірно, це було пов'язано з роботою ППО.

Теги: #київ #пошкодження #уламки

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