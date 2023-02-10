Уламки збитої ракети пошкодили автомобіль та приватний будинок у Києві - мер

Збита силами протиповітряної оборони ракета, випущена російськими окупантами, пошкодила автомобіль і дах приватного будинку на південній околиці Києва.

"Уламки ракети пошкодили автомобіль і дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!" - написав мер Києва Віталій Кличко у телеграмі у п'ятницю.

Як повідомлялося, у Києві та Київській області у п'ятницю вранці було чути вибухи. Імовірно, це було пов'язано з роботою ППО.