Окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі Харкова, можливі перебої зі світлом – мер

Російські окупаційні війська у п'ятницю вранці завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Близько 10 години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, близько 4:00 окупанти завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області.