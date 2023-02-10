Події

10:30 10.02.2023

Окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі Харкова, можливі перебої зі світлом – мер

1 хв читати
Окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі Харкова, можливі перебої зі світлом – мер

Російські окупаційні війська у п'ятницю вранці завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Близько 10 години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, близько 4:00 окупанти завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області.

Теги: #харківська_область #удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 10.02.2023
У Запоріжжі зафіксовано два прильоти - секретар міськради

У Запоріжжі зафіксовано два прильоти - секретар міськради

09:44 10.02.2023
Пожежі на об'єктах інфраструктури Харківщини ліквідовано, частина районів облцентру без е/е

Пожежі на об'єктах інфраструктури Харківщини ліквідовано, частина районів облцентру без е/е

09:03 09.02.2023
На Харківщині дві людини загинули, п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів за добу

На Харківщині дві людини загинули, п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів за добу

19:35 08.02.2023
Майже третину тіл, виявлених на місці масового поховання під Ізюмом, ще не ідентифіковано

Майже третину тіл, виявлених на місці масового поховання під Ізюмом, ще не ідентифіковано

19:15 08.02.2023
Під обстрілом у Дворічній загинули двоє місцевих жителів

Під обстрілом у Дворічній загинули двоє місцевих жителів

19:10 08.02.2023
Затримано мешканку Куп'янська, яка стала заступницею начальника "відділу освіти" в окупаційній адміністрації

Затримано мешканку Куп'янська, яка стала заступницею начальника "відділу освіти" в окупаційній адміністрації

12:47 08.02.2023
Унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харківщини поранено трьох мирних жителів - голова ОВА

Унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харківщини поранено трьох мирних жителів - голова ОВА

08:37 08.02.2023
У Вовчанську внаслідок ворожого артобстрілу загинула пенсіонерка, постраждала 16-річна дівчина

У Вовчанську внаслідок ворожого артобстрілу загинула пенсіонерка, постраждала 16-річна дівчина

08:15 07.02.2023
Окупанти обстріляли лікарню у Вовчанську, сталася пожежа

Окупанти обстріляли лікарню у Вовчанську, сталася пожежа

19:23 06.02.2023
На Харківщині мотоциклісти підірвалися на вибухонебезпечному предметі, один загинув

На Харківщині мотоциклісти підірвалися на вибухонебезпечному предметі, один загинув

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уламки збитої ракети пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі у Києві - міськадміністрація

У Хмельницькому стався вибух, можливі перебої з електрикою та іншими комунальними послугами - мер

Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

Зеленський зустрівся з Дудою у Ряшеві, обговорили питання безпеки

ОСТАННЄ

Уламки збитої ракети пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі у Києві - міськадміністрація

У Хмельницькому стався вибух, можливі перебої з електрикою та іншими комунальними послугами - мер

Уламки збитої ракети пошкодили автомобіль та приватний будинок у Києві - мер

Зеленський у Брюсселі зустрівся з королем Бельгії Філіппом I

Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

Окупанти просунулися на північ від Бахмута і зазнали тяжких втрат біля Вугледара - британська розвідка

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 8 рейсів через російські обстріли

У КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Минулої доби в Херсонській області одна людина загинула, троє поранені

У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА