Події

08:33 10.02.2023

Уламки збитої ракети впали на житловий будинок у Новомосковському районі Дніпропетровщини, люди не постраждали

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Уламки збитої ракети впали на житловий будинок у Новомосковському районі Дніпропетровщини, люди не постраждали

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, уламки ракети впали на житловий 2-поверховий будинок у Новомосковському районі, повідомив голова облради Микола Лукашук.

За його словами, там сталася пожежа, яку вже загасили. Люди не постраждали.

Також до ранку ворог завдав удару по Нікопольському району, вдарив по території Покровської громади.

"Обстеження території обстрілу ще триває, наслідки з'ясовуються. Попередньо – ніхто не постраждав", – наголосив Лукашук.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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