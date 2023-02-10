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07:48 10.02.2023

Світовий банк виділить $1,78 млрд на допомогу Туреччині, яка постраждала від землетрусу

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Світовий банк виділить $1,78 млрд на допомогу Туреччині, яка постраждала від землетрусу

Світовий банк (СБ) повідомив про виділення $1,78 млрд для надання допомоги та ліквідації наслідків після руйнівного землетрусу на півдні Туреччини.

"Світовий банк оголосив сьогодні про виділення $1,78 млрд для надання надзвичайної допомоги та відновлення Туреччини", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті СБ.

Зазначається, що СБ "також приступив до оперативної оцінки збитків, щоб зрозуміти масштаби лиха та визначити пріоритетні галузі для підтримки відновлення та реконструкції".

У свою чергу віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомив, що кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до 17 674 осіб, пише агентство "Анадолу"

"17674 загиблих, 72879 поранених", - наводить слова турецького віцепрезидента агентство.

Руйнівний землетрус магнітудою 7,7 стався в ніч на понеділок, за ним була серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких склала 7,6.

 

 

Теги: #банк #світ #допомога #туреччина

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