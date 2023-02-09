"Укргідроенерго" спростувало інформацію про можливі підтоплення територій Вінниччини

ПрАТ "Укргідроенерго" спростувало інформацію про можливі підтоплення помешкань, що прилягають до берегової смуги вздовж річки Дністер у Вінницькій області, нібито внаслідок екстрених скидів води з Дністровської ГЕС для забезпечення її повного завантаження та підвищення рівня води в Дністрі до небезпечних позначок.

"Наразі станція працює в штатному режимі та проводить скиди води не більше за дозволений обʼєм. Загрози підтоплення для населення немає", - повідомила компанія у телеграм-каналі ввечері в четвер.

Як зазначили у ПрАТ, ситуація з Дністровським водосховищем є контрольованою, при цьому Дністровська ГЕС у регулюванні стоку річки Дністер керується виключно рішеннями Міжвідомчої комісії при Державному агентстві водних ресурсів України зі встановлення режимів роботи водосховищ.

"Просимо представників медіа, місцеві органи влади та громадян ставитися свідомо до таких ситуацій, використовувати лише офіційні та перевірені джерела інформації", - наголосили в "Укргідроенерго".