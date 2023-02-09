Кличко: Аудиторський звіт за результатами перевірки діяльності департаменту інформаційних технологій КМДА направлено до правоохоронних органів

Аудиторський звіт за результатами перевірки діяльності департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськадміністрації за дорученням мера столиці Віталія Кличка направлено до правоохоронних органів для відповідного реагування, повідомляє пресслужба столичного мера в четвер.

За словами Кличка, у серпні 2021 року департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА завершив перевіряти діяльність департаменту інформаційно-комунікаційних технологій (ДІКТ), КП "Інформатика", КП "Київтелесервіс" та КП ГІОЦ за період 2018-2020 років (на той час ДІКТ очолював Юрій Назаров).

"За результатами перевірки та систематизації матеріалів департамент зробив аудиторський звіт, у якому йдеться про виявлені фінансові порушення в діяльності окремих службових осіб. І хоча вони вже не працюють на посадах, переконаний, мають відповідати перед законом! Тому дав доручення направити звіт до правоохоронних органів для відповідного реагування", – наводить слова Кличка його пресслужба.