Події

18:56 09.02.2023

Кличко: Аудиторський звіт за результатами перевірки діяльності департаменту інформаційних технологій КМДА направлено до правоохоронних органів

1 хв читати
Кличко: Аудиторський звіт за результатами перевірки діяльності департаменту інформаційних технологій КМДА направлено до правоохоронних органів

Аудиторський звіт за результатами перевірки діяльності департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськадміністрації за дорученням мера столиці Віталія Кличка направлено до правоохоронних органів для відповідного реагування, повідомляє пресслужба столичного мера в четвер.

За словами Кличка, у серпні 2021 року департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА завершив перевіряти діяльність департаменту інформаційно-комунікаційних технологій (ДІКТ), КП "Інформатика", КП "Київтелесервіс" та КП ГІОЦ за період 2018-2020 років (на той час ДІКТ очолював Юрій Назаров).

"За результатами перевірки та систематизації матеріалів департамент зробив аудиторський звіт, у якому йдеться про виявлені фінансові порушення в діяльності окремих службових осіб. І хоча вони вже не працюють на посадах, переконаний, мають відповідати перед законом! Тому дав доручення направити звіт до правоохоронних органів для відповідного реагування", – наводить слова Кличка його пресслужба.

Теги: #аудит #київ #департамент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:55 09.02.2023
Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 4 людей

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 4 людей

19:26 09.02.2023
Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 3 осіб

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 3 осіб

18:48 09.02.2023
Двоє людей загинуло внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва, чотирьох вдалося врятувати з-під завалів, пошукова операція триває

Двоє людей загинуло внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва, чотирьох вдалося врятувати з-під завалів, пошукова операція триває

18:20 09.02.2023
Причини вибуху в Дарницькому районі Києва встановлюють, відкрито справу

Причини вибуху в Дарницькому районі Києва встановлюють, відкрито справу

17:51 09.02.2023
У Києві перейменували 31 вулицю, зокрема проспект і площу Перемоги – Кличко

У Києві перейменували 31 вулицю, зокрема проспект і площу Перемоги – Кличко

17:08 09.02.2023
За підсумками внутрішніх аудитів Міноборони у 2022 році до відповідальності притягнули понад 600 чиновників – Резніков

За підсумками внутрішніх аудитів Міноборони у 2022 році до відповідальності притягнули понад 600 чиновників – Резніков

16:43 09.02.2023
Кличко: Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Києві сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м, пошукові роботи на місці тривають

Кличко: Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Києві сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м, пошукові роботи на місці тривають

16:26 09.02.2023
Трьох людей дістали з-під завалів на місці вибуху в Дарницькому районі – КМВА

Трьох людей дістали з-під завалів на місці вибуху в Дарницькому районі – КМВА

16:17 09.02.2023
У Києві стався вибух на території одного з колишніх заводів, одна людина загинула

У Києві стався вибух на території одного з колишніх заводів, одна людина загинула

16:03 09.02.2023
Кличко: В Дарницькому районі пролунав вибух, під завалами можуть бути люди

Кличко: В Дарницькому районі пролунав вибух, під завалами можуть бути люди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 4 людей

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 3 осіб

Двоє людей загинуло внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва, чотирьох вдалося врятувати з-під завалів, пошукова операція триває

За підсумками внутрішніх аудитів Міноборони у 2022 році до відповідальності притягнули понад 600 чиновників – Резніков

Кличко: Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Києві сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м, пошукові роботи на місці тривають

ОСТАННЄ

Фахівці NASA повернули контроль над супутником для перевірки технологій майбутньої близькомісячної станції США

"Укрнафта" планує відкрити близько 100 нових магазинів на своїх АЗК у 2023 році

"Укргідроенерго" спростувало інформацію про можливі підтоплення територій Вінниччини

РФ зосередилася на веденні наступальних дій на кількох напрямках у Донецькій і Луганській областях

Сили оборони України за добу завдали 13 авіаударів по районах зосередження російських окупантів та двох авіаударів по позиціях російських ЗРК

Окупанти облаштували мобільний крематорій у Токмаку для приховування кількості загиблих росіян

У Раді створюють офіс із наближення законодавства України до законодавства ЄС – Стефанчук

СБУ заблокувала шість нових каналів утечі ухилянтів за кордон

Україна ще більше потребує постачання озброєння від союзників для зупинення реваншу, яку готує Росія, – Стефанчук

ДБР затримало одного з керівників митного поста "Чорноморськ-порт" на вимаганні хабара за експорт зерна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА