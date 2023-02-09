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18:12 09.02.2023

У Раді створюють офіс із наближення законодавства України до законодавства ЄС – Стефанчук

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У Раді створюють офіс із наближення законодавства України до законодавства ЄС – Стефанчук

У Верховній Раді планують створити спеціальний офіс з адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС), повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Виконання рекомендацій Європейської комісії (для збереження Україною статусу кандидата у члени ЄС – ІФ-У) – це лише перший етап нашого шляху до Європейського Союзу, до повноцінного членства в ЄС. Після цього ми очікуємо відкриття повноцінних переговорів щодо нашого членства в Європейському Союзі. За результатами цих переговорів Україна отримає низку напрямів, за якими ми маємо вдосконалити наше законодавство, але, навіть не чекаючи цього рішення про переговори щодо повноцінного членства, парламент уже починає працювати: ми створюємо парламентський офіс, який опікуватиметься питаннями наближення законодавства України до (законодавства – ІФ-У) Європейського Союзу", – сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UA разом" у четвер.

Водночас спікер поінформував, що ВР також підписала меморандуми "з великою кількістю парламентів Європейського Союзу, які допомагатимуть наближати законодавство України до законодавства Європейського Союзу".

Стефанчук також зазначив, що ВР продовжить втілювати реформи, оскільки вони необхідні передусім українському народу. Тому, за його словами, парламентарі працюють на випередження, а, отримавши дорожню карту руху України до ЄС після відкриття переговорів про повноцінне членство, почнуть виконувати "ці конкретні 35 напрямів".

"Але я думаю, що парламент цей процес гальмувати не буде: ми йтимемо так само швидко і якісно, як і до цього", – наголосив спікер Верховної Ради.

 

Теги: #рада #єс #законодавство #офіс

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