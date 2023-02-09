СБУ заблокувала шість нових каналів утечі ухилянтів за кордон

Служба безпеки заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку, в різних регіонах країни затримано сімох організаторів нелегальних "трафіків".

У повідомленні української спецслужби в четвер зазначається, що зловмисники за суму від $1,5 до 12 тис. пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі.

Так, за інформацією СБУ, в результаті проведення комплексних заходів у Київській області викрито місцевого жителя, який продавав ухилянтам для виїзду за кордон фіктивні посвідчення "багатодітного батька" чи волонтера.

"У Закарпатській області співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали організатора каналу нелегальної міграції на переданні йому $12 тис. За цю суму він "гарантував" приховано вивезти за кордон цілу групу ухилянтів", - ідеться у повідомленні.

Також, як повідомляють у спецслужбі, на Житомирщині встановлено групу осіб, які оформляли фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю. Серед організаторів схеми – голова місцевої громадської організації.

У Запорізькій області, за інформацією СБУ, викрито зловмисників, які вносили недостовірні відомості до системи "Шлях". Для цього використовували свої зв'язки серед чиновників держустанов і перевізників.

У Миколаївській області, як зазначено в повідомленні, затримано людину, яка підробляла свідоцтва про народження неповнолітніх дітей і продавала фальшиві документи потенційним призовникам.

На Дніпропетровщині СБУ викрила місцевого жителя на оформленні ухилянтів до складу місцевої благодійної організації для їх виїзду за кордон нібито по гуманітарну допомогу.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), організаторам схем повідомлено про підозру.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.