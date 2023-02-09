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17:08 09.02.2023

За підсумками внутрішніх аудитів Міноборони у 2022 році до відповідальності притягнули понад 600 чиновників – Резніков

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За підсумками внутрішніх аудитів Міноборони у 2022 році до відповідальності притягнули понад 600 чиновників – Резніков

За підсумками проведених у 2022 році внутрішніх аудитів у Міністерстві оборони України до відповідальності було притягнуто 621 чиновника, повідомив голова міністерства Олексій Резніков.

"621. Саме стільки посадових осіб з числа Збройних сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року. З них до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи", - написав Резніков у фейсбуці.

Він наголосив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавали правоохоронним органам.

"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною - нульова толерантність до будь-яких порушень. Усі особи, чия вина доведена відповідними органами, несуть і нестимуть відповідальність", - додав міністр.

Теги: #аудит #міноборони

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