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16:07 09.02.2023

ЄС має надати Україні підтримку за трьома напрямами: зброя, Формула миру та євроінтеграція - Мішель

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ЄС має надати Україні підтримку за трьома напрямами: зброя, Формула миру та євроінтеграція - Мішель

Європейський Союз має підтримати Україну за трьома напрямами, зокрема щодо надання максимальної кількості зброї, просування Формули миру та сприяння євроінтеграційним процесам, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Наступні тижні будуть вирішальними. І тому нам потрібно залишатися єдиними і тверезо дивитися на речі. Потрібно надати максимальну підтримку (Україні – ІФ-У) за трьома напрямами", - заявив Мішель під час пресконференції з президентом України та Єврокомісії в Брюсселі в четвер.

Зокрема, першим напрямом, за його словами, є військова підтримка України.

"Щоб ви одержали максимальну кількість зброї: і системи ППО, і танки, і іншу військову техніку", - сказав він.

Другий напрям – просування української Формули миру.

"Ми хочемо сказати вам чітко і відкрито, що ми підтримуємо вашу ініціативу. Для того щоб статут ООН та міжнародне право були дотримані безкомпромісно. Це політична битва, і ми хочемо незабаром провести Саміт миру. Це буде дуже важливо, щоб надіслати важливий сигнал і світу, і щоб відстояти міжнародне право, - зазначив Мішель.

Третій напрям – підтримка євроінтеграції України.

"Український народ зробив вибір на користь демократії та свободи ще на Майдані. Після початку війни ви подали заявку для того, щоб стати країною-кандидатом у ЄС. І цю заявку було прийнято. Після цього ви дуже хоробро і мужньо продовжуєте впроваджувати реформи і виконувати наші рекомендації, незважаючи на війну. Я особисто відстежуватиму цей процес для того, щоб Єврокомісія й надалі продовжувала моніторити ваше просування на цьому шляху", - зазначив президент Євроради.

Він також заявив, що ЄС і надалі чинитиме тиск на Кремль. Зокрема, ЄС, за словами Мішеля, докладе всіх зусиль, щоб 10-й санкційний пакет проти Росії був твердим і послідовним.

Крім того, він зазначив, що ЄС вживатиме всіх заходів для реалізації правосуддя щодо притягнення до відповідальності причетних до злочину агресії.

Теги: #україна #єс #підтримка

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