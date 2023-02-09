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15:33 09.02.2023

Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти російських виробників ракет, дронів та IT-компаній, що їх обслуговують

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Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти російських виробників ракет, дронів та IT-компаній, що їх обслуговують

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз запровадити санкції проти російських виробників ракет і безпілотних літальних апаратів, а також IT-компаній, які з ними співпрацюють.

"Треба запровадити санкції проти ракетної та дронової промисловості Росії, проти тієї частини IT-галузі, яка забезпечує цей терор. Тоді ми зможемо прибрати джерело небезпеки. Це буде надійним захистом України і всієї Європи", - сказав він у четвер на пресконференції в Брюсселі.

"В інтересах європейців, щоб Росія не могла виробляти ці ракети", - сказав Зеленський.

Теги: #рф #санкції

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