Події

15:22 09.02.2023

У Києві демонтували пам'ятник Ватутіну

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У Києві демонтували пам'ятник Ватутіну

У Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

Зокрема, відповідне відео у фейсбуці оприлюднив радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

"Наступні – Пушкін та Щорс. Чекаємо погодження Мінкульту, і також їх оперативно демонтуємо", - написав він.

Як повідомлялося, 8 лютого в Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Міністерство культури та інформаційної політики чекає від Київської міськадміністрації на визначення місця для перенесення пам'ятника Миколі Щорсу, щоб також демонтувати його.

Теги: #памятник #демонтаж #ватутін

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