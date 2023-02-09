У Чорному морі чергує лише один корабель окупантів - ВМС ЗСУ

Один корабель російських окупантів перебуває на бойовому чергуванні у Чорному морі станом на 9 лютого, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

Про ворожі кораблі в акваторії Азовського моря не повідомляється.

У Середземному морі наразі десять ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

За добу на користь РФ прохід окупованою Керч-Єнікальською протокою в бік Азовського моря виконало одне судно, що прямувало з протоки Босфор, у зворотному напрямку - жодного.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.