У Чорному морі чергує лише один корабель окупантів - ВМС ЗСУ
Один корабель російських окупантів перебуває на бойовому чергуванні у Чорному морі станом на 9 лютого, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.
Про ворожі кораблі в акваторії Азовського моря не повідомляється.
У Середземному морі наразі десять ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.
За добу на користь РФ прохід окупованою Керч-Єнікальською протокою в бік Азовського моря виконало одне судно, що прямувало з протоки Босфор, у зворотному напрямку - жодного.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.