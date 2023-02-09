Події

12:02 09.02.2023

Найближчі ночі будуть холодними, вдень відлиги, на дорогах ожеледиця, переважно без опадів

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Найближчі ночі будуть холодними, вдень відлиги, на дорогах ожеледиця, переважно без опадів

У п'ятницю, 10 лютого, в Україні без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, у центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-22°, на крайньому півдні країни 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 10 лютого без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 10 лютого найвища температура вдень була +10,3°С у 2002 році, найнижча вночі -24,6°С у 1911 р.

У суботу, 11 лютого, в Україні без істотних опадів, удень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, у східних областях та в Карпатах 8-13° морозу; вдень близько 0°, у південній частині 0-5° тепла.

У Києві 11 лютого вночі без істотних опадів, удень невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз

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