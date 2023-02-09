Події

11:38 09.02.2023

Зеленський прибув до Європейського парламенту

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Європейського парламенту.

На ґанку його зустрічала президентка інституції Роберта Мецола.

Вона провела главу Української держави до подіуму, де високопосадовці роблять офіційне фото. Президенти потиснули один одному руки, після чого було виконано гімни України та Європейського Союзу.

Депутати в нетерпінні очікують їх прибуття в сесійній залі, в якій також присутні члени Європейської комісії, зокрема виконавчі віцепрезиденти Франс Тіммерманс, Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Маргарітіс Схінас, єврокомісар Паоло Джентілоні.

Теги: #європарламент #зеленський

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