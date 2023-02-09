Події

10:57 09.02.2023

У Європарламенті очікують прибуття Зеленського

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У Європарламенті очікують прибуття Зеленського

У Європейському парламенті готуються до приїзду президента України Володимира Зеленського.

У президії сесійної зали поряд із прапором Європейського Союзу встановлено прапор України.

Потрапити на трибуну зали і гостям, і пресі, що є звичайною практикою під час пленарних засідань, цього разу можна лише за спеціально виданими перепустками. Для цього необхідно надати персональне запрошення, розіслане від імені президента Європарламенту Роберти Мецоли.

Депутати Європарламенту вже збираються у пленарній залі. Коли саме розпочнеться виступ Зеленського, досі не повідомляють з міркувань безпеки, як і його подальшу програму. Однак відомо, що після виступу в Європарламенті глава української держави вирушить на надзвичайне засідання Європейської ради, в рамках якого відбудеться низка двосторонніх зустрічей із лідерами ЄС. Також не виключено, що Зеленський надасть пресконференцію.

Комплекс будівель Європарламенту оточений поліцією та загороджувальними спорудами, біля яких встановлено наряди бельгійських поліцейських.

Теги: #європарламент #очікування #зеленський

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