Події

10:23 09.02.2023

РФ втратила у війні проти України вже понад 20 генералів - японська розвідка

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Понад 20 генералів російської окупаційної армії було вбито після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляється на сайті японської медіакорпорації "Ніккей" у четвер із посиланням на розвідувальні дані.

"Британські ЗМІ повідомили у червні, що понад 10 генералів було вбито. Японія оцінює їх загальну кількість у понад 20 осіб, ґрунтуючись на розвідувальних даних, зібраних у співпраці зі США та Європою", - пише видання, зазначаючи, що це свідчить про слабкість збройних сил окупантів.

Ексначальник штабу Сухопутних сил самооборони Японії Кієфумі Івата назвав цю кількість "неймовірно високою", зазначивши, що у США, наприклад, майже не було бойових смертей офіцерів такого високого рангу. "Смерть генерала послаблює бойовий дух військ", - сказав він.

Івата пояснив надзвичайно велику кількість убитих генералів перевагою українських збройних сил у кіберпросторі, що дає змогу Києву дізнаватися їх місцеперебування, а також російською тактикою відправлення генералів у бойові дії.

Високопоставлений представник японської розвідки, ім'я якого не називається, висунув також можливість залучення інформаторів. "У двох східних областях (Донецькій та Луганській - ІФ-У) можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні", - сказав він.

Зазначається, що відсутність внутрішніх джерел була однією з основних причин, через які США знадобилося 10 років, щоб знайти та знищити Осаму бен Ладена.

"Вербування місцевих інформаторів залежить від багатьох факторів, включаючи систему управління, релігію та етнічну приналежність. Не дивно, що в районах України, захоплених Росією, є джерела, які забезпечують Київ розвідданими", - пише видання.

У виданні також зазначили версію, що Україна змогла націлитись на російських командирів, відстежуючи сигнали мобільних телефонів, - метод зв'язку, який російські війська були змушені використати через проблеми на фронті радіоелектронної боротьби; після цього РФ заборонила використання таких пристроїв.

Теги: #рф #війна #генерали

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