Велика Британія може поставити Україні лише навчальні, а не бойові винищувачі

Велика Британія готова запропонувати Україні тільки винищувачі Typhoon, які призначені для тренувань пілотів і не використовуються в бойових діях, повідомляє Sky News з посиланням на джерело в Королівських ВПС.

"Tranche 1 (Typhoon) - це просто навчальні літаки, вони не призначені для бойових дій", - сказало джерело.

На його думку, вважати, що Велика Британія відправить Україні будь-які інші літаки, наприклад, F-35, "нерозумно", пояснивши, що це "надто дорого, складно, і у нас немає запасних".

Окрім того, телеканал повідомляє про проблемну систему льотної підготовки британських військових льотчиків, тому навчання українських пілотів також під питанням.