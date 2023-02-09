Події

08:50 09.02.2023

Велика Британія може поставити Україні лише навчальні, а не бойові винищувачі

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Велика Британія може поставити Україні лише навчальні, а не бойові винищувачі

Велика Британія готова запропонувати Україні тільки винищувачі Typhoon, які призначені для тренувань пілотів і не використовуються в бойових діях, повідомляє Sky News з посиланням на джерело в Королівських ВПС.

"Tranche 1 (Typhoon) - це просто навчальні літаки, вони не призначені для бойових дій", - сказало джерело.

На його думку, вважати, що Велика Британія відправить Україні будь-які інші літаки, наприклад, F-35, "нерозумно", пояснивши, що це "надто дорого, складно, і у нас немає запасних".

Окрім того, телеканал повідомляє про проблемну систему льотної підготовки британських військових льотчиків, тому навчання українських пілотів також під питанням.

 

Теги: #україна #британія #винищувачі

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