Кабмін пропонує зобов'язати Держприкордонслужбу надавати ПФУ інформацію про осіб, які перетнули кордон України

Кабінет Міністрів України пропонує зобов'язати Державну прикордонну службу надавати Пенсійному фонду (ПФУ) інформацію про осіб, які перетинали державний кордон, а також в'їжджали на тимчасово окуповану територію або виїжджали з неї.

Відповідний законопроєкт №9004 зареєстровано у Верховній Раді 8 лютого, але його текст зараз відсутній на сайті парламенту.

Водночас, представник уряду у ВР Тарас Мельничук повідомив, що метою документу є надання ПФУ доступу до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи з контролю осіб, транспортних засобів і вантажів, які перетинають держкордон.

"Проєктом закону пропонується передбачити таке: Державна прикордонна служба України зобов'язується надавати Пенсійному фонду України для реалізації його повноважень у сфері загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування відомості про реципієнтів, які перетинали державний кордон України або в'їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти в'їзду-виїзду", – написав він у своєму телеграм-каналі.