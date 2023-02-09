Росія не може і не повинна перемогти - Макрон

Росія не може і не повинна перемогти, необхідно продовжувати надавати підтримку Україні, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Росія не може і не повинна перемогти. Поки вона атакує, нам необхідно буде продовжувати надавати військову підтримку, необхідну для збереження України. Ми продовжимо зусилля, і сьогодні ввечері разом (з канцлером Німеччини – ІФ-У) обговоримо оперативні потреби України", - заявив Макрон на прес-конференції з президентом України та німецьким канцлером у Парижі в ніч на четвер.

Він також зазначив, що Франція зі свого боку продовжить супроводжувати Україну на шляху до перемоги та відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.

Макрон підкреслив, що "злочин агресії неприпустимий за жодних обставин, тим більше, якщо це дія такої держави, як Росія".

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський закликав французького та німецького лідерів якнайшвидше надати Україні літаки та важке далекобійне озброєння.

"Чим раніше Україна отримає важке озброєння великої дальності, чим раніше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться ця російська агресія і ми зможемо повернутися до миру в Європі", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що Україна "уміє бути сильною, вона вміє бути вдячною".