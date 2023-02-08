Події

21:46 08.02.2023

У Лондоні заявили про готовність провести у червні Конференцію з відновлення України

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У Лондоні заявили про готовність провести у червні Конференцію з відновлення України

Лондон і Київ мають намір виступити організаторами Конференції з відновлення України, проведення якої намічено на червень, йдеться у спільній британсько-українській декларації, опублікованій у середу.

"Ми виступимо співорганізаторами Конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня. Велика Британія продовжить забезпечувати Україні доступ до британського приватного фінансування, страхування, технічного експертного потенціалу", - наголошується в документі, схваленому за підсумками переговорів британського прем'єра Ріші Сунака із Володимиром Зеленським.

При цьому британська сторона нагадала, що за минулі 12 місяців "військова, гуманітарна та економічна допомога Україні з боку Великої Британії становила майже 4 млрд фунтів стерлінгів".

 

 

Теги: #україна #британія #конференція

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