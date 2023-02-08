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20:53 08.02.2023

Українські рятувальники вже прибули до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу, попередньо пробудуть там 10 днів

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Українські рятувальники вже прибули до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу, попередньо пробудуть там 10 днів

Місія із 87 українських досвідчених рятувальників, оснащена всією необхідною технікою, вже прибула на територію Туреччини для надання допомоги в розборі завалів після землетрусу, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Виїхали 87 рятувальників. Це рятувальники з досвідом такої роботи як в Україні, так і за кордоном – представники Києва, Київської, Чернігівської та Сумської областей. Тобто це зведений загін із різних регіонів", - розповів Клименко в ефірі національного телемарафону у середу ввечері.

Також, за його словами, разом із рятувальниками МВС України направило до Туреччини 10 пошуково-рятувальних собак та 18 одиниць техніки.

"Вони вже прибули на територію Туреччини, і турецька влада визначатиме безпосередньо місця, де працюватимуть наші рятувальники", - зазначив міністр.

За його словами, рятувальники мають і Starlink, і дрони, і всю необхідну техніку для роботи з розбору завалів.

Клименко наголосив, що попередній термін перебування місії у Туреччині – 10 днів.

 

 

Теги: #мвс #туреччина #місія

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